Mit einem Helferfest haben die Bürger von Mittelbach-Hengstbach kürzlich die abgeschlossene Sanierung des Glockenturms am Hengstbacher Friedhof gefeiert.

Auf der Wiese oberhalb des Glockenturms gab es für die fleißigen Helfer, die über Jahre hinweg mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit den ehemals maroden Turm in Hengstbach saniert haben, Bratwürste und Getränke und ein herzliches Dankeschön von Ortsvorsteher Aaron Holaus und den Mitbürgern. „Wenn man hier oben steht und auf unseren Glockenturm schaut, sieht man mehr als nur ein Bauwerk – man sieht ein Stück Geschichte unseres Ortes“, erklärte Holaus in seiner kurzen Ansprache vor den knapp 40 Teilnehmern. Er selbst wohnt in Sichtweite des Turms und hat auch mit angepackt bei der Sanierung.

Vor zwei Jahren hatten Gerhard Knecht und Helmut Wolf im Ortsbeirat den maroden Zustand des Turms detailliert geschildert. Doch ein Abriss stand nie zur Debatte. Circa 25 Helfer kümmerten sich schließlich in ihrer Freizeit um die Sanierung des Turms, besorgten Holz, Bleche und Farbe. Der Turm bekam eine neue Tür, das Holz, das noch gut war, wurde abgeschliffen und neu gestrichen, anderes wurde ersetzt. Ein neues Dach schützt den Turm mit Glocke jetzt besser vor dem Wetter, und auch das Fundament wurde verstärkt. Fertig waren die Helfer bereits im Februar, offiziell eingeweiht wurde der sanierte Turm jedoch erst im Mai. Die Materialkosten von etwa 2000 Euro wurden vom Förderverein Kultur und Dorfgemeinschaftshaus Hengstbach mit einem Zuschuss aus dem Vorort-Etat gestemmt. Die Gewobau spendete zudem eine neue Gedenktafel, die von der Mittelbacher Grafikerin Stefanie Noe entworfen wurde.

Schüler läuteten früher die Glocken

Der Glockenturm stand bis 1984 auf dem ehemaligen Schulhaus, bevor er an seinen jetzigen Ort umgezogen ist. Mit dabei beim Helferfest waren auch einige Zeitzeugen, die aus früheren Zeiten berichteten, als die Glocke noch eine wichtige Funktion als Zeitsignal im Dorf hatte – lange bevor Uhren, geschweige denn Handys selbstverständlich waren. So waren in längst vergangenen Zeiten zwei Schüler dafür zuständig, die Glocke auf dem Schuldach zu läuten.