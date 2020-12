Mit gezogener Schusswaffe haben Unbekannte am Dienstagabend, 22. Dezember, ein älteres Ehepaar in dessen Haus im saarländischen St. Wendel beraubt. Die Täter erbeuteten Gegenstände im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages. Wie die Polizei meldet, sind die beiden dunkel gekleideten, maskierten Männer gegen 20.15 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus in der Straße Am Schlaufenglan eingedrungen. Dort hätten sie die 68- und 64-jährigen Eheleute und deren 36-jährige Tochter mit der Waffe gezwungen, den Tresor zu öffnen. Die beiden Räuber – sie sollen 25 bis 30 Jahre alt sein und russisch gesprochen haben – entkamen mit ihrer Beute in einem dunklen Fahrzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0681/962-2133.