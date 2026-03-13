Wie es sich anfühlt, wenn aus einem geplanten zehntägigen Traumurlaub plötzlich ein Horrortrip wird? Davon können Skender und Luljeta Gashi aus Zweibrücken berichten.

Der Prozess in Pirmasens gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter geht dem Ende entgegen. Am Freitag waren dabei irritierende Einblicke in eine Parallelgesellschaft möglich.

Seit 25 Jahren gibt es das Outlet-Center am Zweibrücker Flugplatz. Bald soll es mit dem Ausbau losgehen. Jetzt geht das Outlet eine neue regionale Partnerschaft ein.

Der Angriff dreier Schäferhunde auf einen kleinen Hund sorgt in Winzeln für Aufregung. Der Hund hat schwer verletzt überlebt. Einer der tierischen Angreifer war ein Polizeidiensthund.

Streit um Rutschen-Unfall im Dynamikum in Pirmasens: Die Richterin sieht kein klares Versäumnis beim Betrieb der Rutsche. Dennoch bleibt der Verein nicht völlig aus der Pflicht.

Noch nie saß Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) am Steuer eines solch großen Fahrzeugs, wie er der RHEINPFALZ verriet: Am Freitagmorgen durfte Klingbeil auf dem Zweibrücker Flugplatz ein Flughafenlöschfahrzeug (FLF) steuern. (Mit Video)

Hans-Peter Briegel stellt am Montag seine Autobiografie in Bruchweiler vor. Helmut Igel sprach mit dem ehemaligen FCK-Topspieler über seinen Bezug zur Region Pirmasens.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, pilgern wieder Hunderte Pferdefreunde zur großen Gala ins Zweibrücker Landgestüt. Das erwartet sie.

Das Land fördert die Kommunen unter anderem mit Mitteln aus dem sogenannten Investitionsstock. Das hört sich gut an, aber bei genauerem Hinsehen stellen sich Fragen.

Im Wahlkampfendspurt setzt die FDP auf prominente Hilfe. Wolfgang Kubicki trat am Donnerstag in Neufferanum in Pirmasens auf. Wenige Stunden davor traf ihn Andreas Ganter zum Interview.

Die Sperrung der B10-Tunnel bei Annweiler führt dazu, dass sich die Lkw-Fahrer Ausweichrouten suchen. Sie fahren auf verbotenen Wegen durchs Luger Tal.

Der Schindharder Fußballverein ist im dörflichen Leben verankert und geht ungewöhnliche Wege. Der Vorsitzende Friedrich Herder wurde nun ausgezeichnet.

Das Textilgeschäft „Schuhbidu“ in Pirmasens hat Neueröffnung gefeiert. Nach einem Vierteljahrhundert hat Andrea Wagner das Geschäft übergeben.

Der Glasfaserausbau in Mörsbach stagniert. Der ursprünglichen Baufirma wurde der Auftrag entzogen. Eine neue Firma ist noch nicht in Sicht. Wie es nun weitergeht.