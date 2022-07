Rüdiger Franke, bis 2014 Geschäftsführer des Zweibrücker Flughafens, wird Chef des Flughafens Hahn. Dieser wurde Ende Juni an das Frankfurter Konsortium Swift Conjoy verkauft. Die Käufer wollen den Flugbetrieb im Hunsrück fortführen.

Am 29. Juni meldete Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner den Verkauf des insolventen Flughafens Hahn an Swift Conjoy. Der Betrieb laufe „wieder wirtschaftlich stabil in Passagierverkehr und Luftfracht“. Der Erwerber wolle in den Hunsrück-Airport investieren, um diesen „zu entwickeln und auszubauen“. Wie Markus Plathners Büro am Freitag auf Anfrage bestätigte, wurde jetzt als neuer Geschäftsführer am Hahn der 58-jährige Rüdiger Franke vorgestellt, der dort bereits seit Oktober 2021 als Generalbevollmächtigter Verantwortung trägt.

An der Spitze des Zweibrücker Flughafens stand Franke auf Honorarbasis zusammen mit Werner Boßlet bis zur Insolvenz 2014. Anschließend beriet der Bauingenieur mehrere deutsche Regionalflughäfen.