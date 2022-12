Dieter Thomé, der frühere Direktor der Kreissparkasse Zweibrücken und Vorstandsvorsitzende der späteren Sparkasse Südwestpfalz, ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren.

Dieter Thomé leitete die Kreissparkasse Zweibrücken, die ihren Sitz in der Maxstraße 1 hatte und die Ende 1999 mit der Kreissparkasse Pirmasens zur Sparkasse Südwestpfalz fusionierte. 2002 kam die Stadtsparkasse Zweibrücken dazu. Thomé übernahm nach beiden Fusionen den Vorstandsvorsitz und stand bis Ende 2004 an der Spitze der Sparkasse, als er mit 65 Jahren in Ruhestand ging. Laut der Sparkasse verstarb Dieter Thomé am 4. Dezember, kurz nach seinem 83. Geburtstag.

Er war auch Ehrenmitglied des Ersten Golfclubs Westpfalz mit Sitz auf dem Hitscherhof zwischen Maßweiler und Höhmühlbach. Bei der Gründung im Jahr 1988 übernahm er das Amt des Vizepräsidenten, von 1992 bis 1996 stand er an der Spitze des Vereins, den er im Jahr 2013 im Streit über die Zukunft des Golfclubs verließ.