Ihren 60. Hochzeitstag und somit die Diamantene Hochzeit feiern am Mittwoch Waltraud und Willi Hunsicker. Sie ist eine „Original-Schmitshauserin“, er war jahrelang politisch aktiv.

Kennengelernt haben sich beide in der Berufsschule, der damaligen Landwirtschaftsschule Zweibrücken. „Das war 1961“, sagt Waltraud Hunsicker wie aus der Pistole geschossen und ohne nachzudenken. Willi Hunsicker stammt aus Winterbach, seine Frau ist Schmitshauserin. Das Paar lebt heute noch in ihrem Geburtshaus. Standesamtlich getraut wurde das Paar 1964 nur wenige Häuser vom eigenen Hof entfernt: in der damaligen Gemeindeverwaltung der noch selbstständigen Gemeinde Schmitshausen in der Sonnenbergstraße. Und zwar vom damaligen Bürgermeister Georg Buchheit.

Beruflich haben sowohl Waltraud als auch Willi Hunsicker von der Landwirtschaft gelebt. Ackerbau auf 70 Hektar und Viehhaltung mit 35 Milchkühen bestimmten Jahrzehnte lang den Alltag des Paares. Darüber hinaus engagierte sich Willi Hunsicker lange Zeit im Maschinenring, bei der Landwirtschaftskammer und als Schöffe bei Gericht. Er war auch Schätzer für Feld- und Waldhut und im Auftrag der Kreisverwaltung. Seit seinem 28. Lebensjahr gehörte er als Parteiloser dem Ortsgemeinderat in seiner Heimatgemeinde an. 2004 wählten ihn die Schmitshauser erstmals zum Ortsbürgermeister, fünf Jahre darauf ein zweites Mal.

In Tanzcafés unterwegs

Mit seinem Ausscheiden aus dem Amt 2014 kandidierte der heute 80-Jährige auch nicht mehr für den Ortsgemeinderat und zog sich aus der Politik zurück. 42 Jahre lang engagierte sich der umtriebige Landwirt als Presbyter. Noch heute kümmert sich Willi Hunsicker um die Landschaftspflege in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und hält sich selbst fit und die Wanderwege frei. Jahrzehntelang war das größte Hobby des Ehepaars das Tanzen. Bis nach Landstuhl führte am Wochenende die eine oder andere Fahrt in verschiedene Tanzcafés der Region, die allesamt nicht mehr existieren.

„Fensterputzen“, sagt Waltraud Hunsicker verschmitzt, wenn man die 79-Jährige nach weiteren Hobbys fragt. Aber auch Reisen waren das eine oder andere Mal drin, beispielsweise mit dem Bus nach Italien und Österreich. Und auch die internationalen Partnergemeinden von Schmitshausen – Limana in Italien, Walferdingen in Luxemburg und Longuyon in Frankreich – hat das Paar mehr als einmal besucht. Kürzere Strecken rund um Schmitshausen zu wandern ist bis heute ein Hobby. Neben einer Tochter und einem Sohn gratulieren ihnen vier Enkel und drei Urenkel zur Diamantenen Hochzeit.