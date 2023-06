Der ehemalige Chorleiter und Träger der Bundesverdienstmedaille Walter Niederländer ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Niederländer wurde in Zweibrücken geboren.

Walter Niederländer aus Ormesheim (Mandelbachtal) war durch sein Wirken in der saarländischen Musik- und vor allem Chorszene, die er über viele Jahre geprägt hat, auch weit über die Grenzen des Saarlandes bekannt. Der passionierte Sänger leitete über Jahrzehnte hinweg verschiedene Chöre. Von 1965 an gehörte er auch dem Vorstand des Saarländischen Chorverbands und – im Wechsel – dem Musikausschuss an. Die 150-Jahrfeier des Saarländischen Chorverbands 2012 fand unter seiner musikalischen Leitung statt.

Im Rahmen seiner Lehrertätigkeit am Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert hat Walter Niederländer nicht nur den Schulchor, sondern auch regelmäßig Projektchöre des Saarländischen Chorverbands geleitet. Von 2006 bis 2013 war er stellvertretender Bundeschorleiter und von 1975 bis 1984 stellvertretender Kreischorleiter und Kreischorleiter des Saarpfalz-Kreises.

Verdienstmedaille im Jahr 2016

Walter Niederländer wurde 1943 in Zweibrücken geboren. Wegen seines großen Engagements in der saarländischen Chorszene wurde ihm 2016 von der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

„Mit Walter Niederländer verliert die saarländische Chorszene eine Persönlichkeit, die zeitlebens mit Herzblut dem Singen und Musizieren verbunden war“, wird der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer in einer Pressemitteilung zitiert.