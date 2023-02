Dass immer mehr Zweibrücker Berufsschüler an anderen Berufsschulen in der Region unterrichtet werden, kritisiert Walter Rimbrecht, ehemaliger Leiter der Berufsbildenden Schule und Stadtratsmitglied der SPD.

In der Januar-Sitzung des Stadtrats beklagte Rimbrecht, dass das Zweibrücken auch Geld koste, wenn Zweibrücker Berufsschüler an anderen Berufsschulen in der Region unterrichtet werden. Weil nicht alle Berufsschulen Auszubildende jeder Fachrichtung unterrichten können, tun sich die Berufsschulen zusammen und teilen sich die Gebiete auf. Rimbrecht kritisiert jedoch, dass Zweibrücken dadurch immer mehr Berufsschüler verliere. 1975 seien noch 2500 Berufsschüler in Zweibrücken unterrichtet worden, sagt Rimbrecht. Nun sind es nach Auskunft der Schule noch um die 350. Hier geht es tatsächlich um die klassische Berufsschule, um die Schüler, die eine Ausbildung im Betrieb machen und an bestimmten Wochentagen oder blockweise Unterricht haben. Nicht mitgezählt sind Schüler, die zum Beispiel einen Schulabschluss machen.

In Deutschland gebe es fast 700 Ausbildungsberufe, und nur eine gute Handvoll werde noch in Zweibrücken unterrichtet, bedauert Rimbrecht. Ihn stört, dass manche für Zweibrücken typische Berufe hier gar nicht mehr dabei sind, darunter manche technische Berufe: „Wir sind der größte Industriestandort in der Region, und die müssen nach Pirmasens.“ Oder die Justiz: Zweibrücken ist ein großer Justizstandort mit drei Gerichten und Staatsanwaltschaften, aber die Rechtspfleger werden in Rodalben unterrichtet. In die Zweibrücker Berufsschule gehen die Kaufleute für Büromanagement und im Einzelhandel, Verkäufer, Maler, KFZ-Mechatroniker, Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Zerspanungsmechaniker und Mechatroniker. Wenige Schüler kommen von außerhalb.

Gastschulbeitrag erhöht sich um 45.000 Euro

Das Ganze hat auch einen finanziellen Aspekt: Zweibrücken bezahlt Pirmasens, Kaiserslautern und dem Kreis Südwestpfalz einen sogenannten Gastschulbeitrag. Andere Kommunen nähmen Zweibrücken Fachklassen weg, „und wir müssen dafür Geld zahlen“, kritisierte Rimbrecht in der Sitzung des Stadtrats Mitte Januar. Er hatte das Thema angesprochen, weil sich der Gastschulbeitrag um 45.000 Euro erhöht hatte. Eine genauere Übersicht, wie viel Geld es insgesamt ist und wie die Kosten aufgeteilt werden, stellt die Stadt derzeit zusammen.

Der Gastschulbeitrag an sich ist nichts Ungewöhnliches. Ihn zahlt beispielsweise auch die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an die Nachbarverbandsgemeinde Pirmasens-Land, weil die Kinder aus Groß- und Kleinsteinhausen und aus Riedelberg nach Bottenbach und Vinningen in die Grundschule gehen. Auch dort ist der Gastschulbeitrag immer mal wieder Thema, zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Die FDP in der Verbandsgemeinde hatte gefordert, die Steinhauser Kinder in Hornbach einzuschulen, um die eigene Grundschule zu stärken und um den Gastschulbeitrag zu sparen.