Mit viel Lärm und jede Menge Staub hat am Montag der Abriss der großen Halle der ehemaligen Parkbrauerei begonnen. Binnen einer Woche will die Abrissfirma den Gebäudeteil dem Erdboden gleichmachen.

„Wir fangen heute Nachmittag an“, sagte ein Mitarbeiter der Saarbrücker am Montagmorgen. Einige Stunden später machten sich die großen Bagger auf der Rückseite des Gebäudes ans Werk. Bis 29. April ist wegen der Abrissarbeiten auf der Hofenfelsstraße nur eine Seite befahrbar. Der Verkehr wird mit Hilfe von Ampeln geregelt.

Die Abrissfirma aus Saarbrücken will bis dahin die große, direkt an der Straße stehende Halle zu Fall gebracht haben. „Wir arbeiten auch am Samstag“, betonte Wolfgang Bachmeyer, Bauleiter der Saarbrücker Firma Theobald mit Blick auf das enge Zeitfenster. Dafür setzt die Firma großes Gerät ein: zwei 50-Tonnen-Bagger seien vergangene Woche vor Ort gebracht worden. Durch den Einsatz eines sogenannten Zerstäubungsgebläses – dieses sieht aus wie eine Schneekanone – soll die Staubbildung verringert werden.

Anfang April wurden zunächst die Werkstatt und die Heizzentrale abgerissen, nun folgt die große Halle. Wie berichtet, soll das Gelände in knapp einem halben Jahr bereit für den Neubau sein. Der Pirmasenser Investor will auf dem Ende der 80er Jahre stillgelegten Brauereiareal eine Einrichtung für betreutes Wohnen, ein Altenheim, ein Hotel und weitere Wohnungen bauen.