Eine Frau aus der Helexier-Führungsriege, die eine Privatklinik am Himmelsberg betreiben wollte, soll Rezepte gefälscht und einen Medikamentenhandel betrieben haben.

Die Frau musste sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Zweibrücken verantworten. Laut Anklage hat sie gewerbsmäßig Urkunden gefälscht. Konkret soll sie im ersten Halbjahr 2023 in 38 Fällen Privatrezepte gefälscht haben. Mit denen habe sie dann in Apotheken Arzneimittel gekauft, um mit den Präparaten einen Großhandel zu betreiben.

Die Frau gehörte zum Führungskreis bei Helexier. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll sie die so erworbenen Medikamente in Kühlschränken des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses, in dem die Firma Helexier eine Privatklinik betreiben wollte – die Himmelsberg Fachklinik –, verwahrt haben. Das hielt ihr Oberstaatsanwältin Tanja Tücking-Maurer vor. Die 38 Rezepte soll sie in verschiedenen Apotheken eingelöst haben, vor allem in Zweibrücken und Homburg, aber auch in Bexbach, Neunkirchen, Saarbrücken und Völklingen sowie in Kaiserslautern. Mit den beiden Medikamenten – Ozempic und Paxlovid – soll sie dann gehandelt haben. Eine größere Menge Ozempic habe die Angeklagte zwischen März und Mai 2023 in mehreren Tranchen für 9600, 26.900, 32.900 und gut 33.000 Euro an Apotheken in Schweden verkaufen wollen.

Angeklagte äußert sich nicht

Ozempic wurde ursprünglich für Diabetes-Patienten entwickelt, bekannter ist das Mittel aber als Abnehmspritze geworden. Wegen der starken Nachfrage kommt es mitunter zu Lieferengpässen. Dank des Erfolgs des Medikaments gehört die Herstellerfirma bei der Marktkapitalisierung aktuell zu den drei wertvollsten Unternehmen in Europa. Paxlovid ist ein antivirales Medikament zur Behandlung von Covid-19 und wird bei erwarteten schweren Corona-Verläufen ärztlich verschrieben. Eine 30er-Packung im Online-Handel kostet rund 1150 Euro.

Nach der Verlesung der Anklage regte Verteidiger Daniel Schmitz eine Unterbrechung an, um sich mit Staatsanwaltschaft und Richter über das weitere Vorgehen abzustimmen. Nach gut 40 Minuten verkündete er dann, dass die Angeklagte keine Angaben zur Sache machen werde. Richter Matthias Heinzelmann setzte die Verhandlung aus. Bei einem neuen Termin – voraussichtlich im August – sollen zahlreiche Zeugen geladen werden.