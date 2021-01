Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat den Bebauungsplan „Quartier Alte Brauerei“ für ungültig erklärt. Anwohner aus der Parkstraße hatten vor dem Gericht ein Normenkontrollverfahren gegen das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Gelände der Parkbrauerei in Zweibrücken angestrengt. Sie machten im Wesentlichen geltend, dass der Bebauungsplan unzulässige Festsetzungen treffe. Außerdem seien Fehler bei der Abwägung im Rahmen des Planverfahrens begangen worden. Der Bebauungsplan verzichte weitgehend auf Regelungen, dadurch sei eine Konfliktbewältigung im Hinblick auf die Verkehrslärmproblematik nicht erfolgt, bemängelten die Anwohner. Die Richter urteilten jetzt, dass der Bebauungsplan ungültig ist, weil darin gleich vier „sonstige Sondergebiete“ mit der Zweckbestimmung „Seniorenwohnen, Hotel, Wohnen“ festgesetzt worden seien. Dies sei ein Verstoß gegen die Baunutzungsverordnung. Aus Sicht der Richter gibt es in dieser Verordnung geeignete Baugebietstypen, um diese Nutzungsart widerzuspiegeln. Sie nennen das „Mischgebiet“ und das „urbane Gebiet“. Weil der Bebauungsplan bereits wegen dieses Verstoßes ungültig ist, verzichteten die Richter auf eine abschließende Beurteilung der Frage, ob die Abwägung fehlerhaft war. Der Pirmasenser Manfred Schenk hatte das Parkbrauerei-Gelände gekauft und will dort ein städtebauliches Projekt mit einem Nutzungsmix aus Seniorenwohnheim, betreutem und allgemeinem Wohnen, Hotel und ergänzenden Einzelhandels- und sonstigen Dienstleistungsangeboten verwirklichen. Mittlerweile sind die Abrissarbeiten auf dem Gelände abgeschlossen.