In Clausen hat eine Frau nach einem Ehestreit versucht, ihrem Mann mit dem Auto zu überfahren. Der Mann wurde schwer verletzt, die Frau wurde verhaftet.

Mit einer Fahrrad-Sternfahrt nach Landau wollen Samstag B10-Ausbaugegner für eine Verkehrswende und gegen den weiteren vierspurigen Ausbau der Straße demonstrieren wollen. Reiten sie damit einen toten Gaul?

Zum 1. Oktober werden in Zweibrücken die Taxigebühren erhöht. Warum das so ist, war am Mittwochabend im Rathaus zu erfahren.

Das ehemalige Zweibrücker Finanzamt ist nicht mehr wiederzuerkennen: Dort wurden jetzt 15 Eigentumswohnungen eingerichtet. Derweil hat im früheren Altenheim Haus Bickenalb die Zukunft noch nicht ganz begonnen.

Nach zwei Jahren Pandemie dürfen die Grünen Damen und Herren im Pirmasenser Krankenhaus wieder ihrer ehrenamtlichen Arbeit nachgehen und sich um die Patienten kümmern. Doch Corona hat Spuren hinterlassen, Nachwuchs wird dringend gesucht.

Seit mehr als 40 Jahren gibt es den „Hungermarsch“, mit dessen Erlös der Hauensteiner „Freundeskreis“ die Arbeit der chilenischen „Kinderheimstiftung“ in sieben Kinderheimen und zwei Tagesstätten mitfinanziert. Dieses Jahr stand die Durchführung aber auf der Kippe.