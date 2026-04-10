Vier Startsiege, dann Ausfälle und Torwartnot. Winter-Transfers bringen den „Hornets“ den Turnaround, doch der Heilbronn-Schock stoppt sie im Halbfinale. Eine Bilanz.

Während im Profi-Eishockey aktuell die Allerbesten die jeweiligen Meister und mögliche Absteiger ausspielen, ist die Saison in der viertklassigen Baden-Württemberg-Liga seit Ende März beendet. War der EHC Zweibrücken in den Play-offs der Vorjahre immer bis zum Finale dabei, reichte es in der nun abgelaufenen Saison in einer sehr starken Liga „nur“ für das Halbfinale. Wie ordnen Trainer Ralf Wolf und Spielleiter Thorsten Rehfeld die Spielzeit 2025/26 ein?

Arge personelle Probleme

„Zum Saisonanfang war ich sehr optimistisch. Wir hatten eine gute Mischung aus Jung und Alt, in der Hinterhand dann noch die Kooperation mit dem Nachwuchs des Mannheimer ERC und dann auch gleich die ersten vier Spiele gewonnen“, blickt Trainer Wolf zurück. Mit der ersten Niederlage beim späteren Meister TSG Reutlingen begann aber ein leichter Abwärtstrend, und es fingen vor allem personelle Probleme an. Verletzungen, berufliche Verpflichtungen und aus sonstigen Gründen fehlende Spieler – all das wirkte sich negativ aus. „Und auch aus der Förderlizenz mit dem Mannheimer ERC hatte ich mir diese Saison mehr versprochen“, sagt Wolf ein wenig ernüchtert.

So stand beispielsweise bis zum Dezember mit Michael Seitz meist nur ein Torhüter zur Verfügung, die als Backup geplanten Mannheimer Torhüter waren kaum da. „Die Personalsituation war viel schwieriger, als ich zu Saisonbeginn erwartet hatte“, bekennt Wolf. Im Dezember wurde der Verein dann wegen der Personalnot auf dem Transfermarkt noch mal aktiv. „Ein großes Lob für die Vorstandskollegen, dass wir hier personell nachlegen konnten. Die Nachverpflichtungen taten uns richtig gut.“ Vor allem Spielleiter Thorsten Rehfeld mit seinen guten Kontakten und auch Wolf mit seiner Co-Trainer-Tätigkeit in Mannheim haben sich in den vergangenen Jahren ein Netzwerk aufgebaut, das weiterhalf. Vor allem die Verpflichtung des oberligaerfahrenen Torhüters Tim Schweitzer löste das Problem auf der Goalie-Position. Aber auch der Australier Bayley Kubara und der Finne Joona Rikkinen ließen aufhorchen.

Zwei Schocks im Halbfinale

So kamen die „Hornets“ in der zweiten Saisonhälfte wieder besser in Schwung. „Wir haben alle Mannschaften mindestens einmal geschlagen. Das war für mich ein Höhepunkt der Saison“, sagt Spielleiter Rehfeld. Insgesamt lief es ab Dezember auch sportlich wieder besser: Von den letzten neun Matches gewann der EHC sieben, darunter gegen die beiden stärksten Hauptrundenteams aus Reutlingen und Heilbronn.

Dass die Saison für die beiden sportlich Verantwortlichen am Ende doch kein durch und durch positives Fazit fand, lag dann am Verlauf der Play-offs. Nach dem Sieg in der Viertelfinalserie gegen die „Mad Dogs“ Mannheim war im Halbfinale gegen die „Eisbären“ des Heilbronner EC Schluss. Im ersten Spiel in Heilbronn hatte der EHC den jetzigen Oberliga-Aufsteiger eigentlich gut im Griff und führte verdientermaßen bis fünf Minuten vor dem Ende mit zwei Toren. Heilbronn gelang aber noch der Ausgleich und schließlich der Sieg im Penaltyschießen. „Irgendwie war das ein Bruch. Mit einem Sieg dort wäre uns ein echter Coup gelungen, wir hätten in den Heimspielen dann den Finaleinzug perfekt machen können“, ärgert sich Wolf heute noch.

Was danach folgte, war für Wolf und Rehfeld die größte Saisonenttäuschung. „Wir waren beim ersten Spiel so knapp dran, führen dann zu Hause 1:0, und nach dem ersten Drittel steht es auf einmal 1:5“, erinnert sich der Coach. „Da war das Spiel gelaufen.“ Endstand war dann 3:8. Und im dritten Halbfinalspiel ging es genauso weiter: 0:5 nach dem ersten Drittel, Endstand 3:10. „Das war so enttäuschend und hat mir persönlich die Saison verhagelt“, sagt Wolf. „Das letzte war eins unserer schwächsten Spiele, an die ich mich erinnern kann. Wir lagen nach vier Minuten 0:3 zurück, nach nicht mal neun Minuten 0:5. Ich kann es heute noch nicht fassen“, sah das Spielleiter Rehfeld genauso ernüchtert wie der Coach. „Vor allem, weil wir Heilbronn drei Wochen zuvor in deren Halle noch geschlagen hatten.“ Scheinbar war also – neben den in Spiel zwei und drei fehlenden Spielern – die unglückliche Niederlage in Halbfinale eins ein zu großes Handicap.

Ungewisse Liga-Zukunft

Die Saison ist vorbei, wie geht es nun weiter? „Wir werden uns noch im April zusammensetzen und die Saison gemeinsam analysieren“, sagen Rehfeld und Wolf, der in den Osterferien mit Nachwuchsspielern der „Hornets“ in der Zweibrücker Partnerstadt Barrie war. „Die erste Frage wird sein, wie sich die Liga zusammensetzt“, wartet der Spielleiter noch ab. Es kursieren Gerüchte, dass sich neben Bietigheim auch Schwenningen und Mannheim aus der Liga zurückziehen. Nach dem Oberliga-Aufstieg von Heilbronn ist auch dieser Standort für die vierte Liga fraglich. „Dann blieben noch vier Mannschaften, für einen Ligabetrieb ist das zu wenig“, weiß Rehfeld.

So werden auch die ersten personellen Weichen noch warten müssen. „Ich habe tatsächlich schon die ein oder andere Anfrage von Spielern, aber jetzt darauf einzugehen, wäre nicht seriös.“ Den Verein verlassen werden definitiv Verteidiger Leon Kremer, Stürmer Erik Betzold (beide beruflich bedingt) und der Finne Joona Rikkinen, der in den USA ein Studium beginnt.

SAISON IN ZAHLEN

Tabelle nach der Hauptrunde: 1. TSG Reutlingen; 2. EHC Heilbronn; 3. EHC Zweibrücken; 4. ESC Hügelsheim; 5. 1. CfR Pforzheim; 6. EKU Mannheim; 7. Schwenninger ERC; 8. SC Bietigheim-Bissingen

Play-offs

Viertelfinale: Reutlingen - Bietigheim-Bissingen 10:0, 8:1; Heilbronn - Schwenningen 6:1, 5:1; Zweibrücken - Mannheim 6:5, 7:0; Hügelsheim - Pforzheim 7:5, 11:4

Halbfinale: Reutlingen - Hügelsheim 6:4, 9:1, 8:1; Heilbronn - Zweibrücken 5:4 nach Penaltyschießen, 8:3, 10:3

Finale: Reutlingen - Heilbronn 2:5, 3:2, 4:3, 4:3 nach Penaltyschießen

Einzelstatistik

EHC-Spieler (Hauptrunde, ohne Play-offs):

Torhüter: Michael Seitz (14 Spiele), Tim Schweitzer (9 Spiele), Michail Elagin (1 Spiel)



Feldspieler: nach Anzahl der Punkte (Tore und Vorlagen), Spiele, Strafminuten:

Jacob Ratcliffe (53/21/16); Michael Outzen (25/21/27); Marco Trenholm (36/20/16); Erik Betzold (34/19/34); Simon Klemmer (33/21/8); Adam Spurny (20/21/31); Alex Kotasek (19/17/14); Leon Kremer (14/16/ 22); Stephen Brüstle (20/13/12); Silas Jäger (12/21/12); Matthew Genest-Schön (10/15//6); Danil Bihn (9/10/4); Joona Rikkinen (6/7/2); Sascha Göth (5/13/31); Elia Schwebius (5/15/6); Fabian Fellhauer (4/ 10/11); Frederic Hellmann (4/8/31); Marc Hoffmann (2/2/0); Marcel Ehrhardt (1/8/ 27); Julian Weis (1/3/0); Calvin Engel (1/2/ 0); Bayley Kubara (1/1/2); Alexander Lut (0/8/0); Cosmo Chilf (0/3/2); Daniel Ibach (0/2/0); Jaroslav Adolf (0/2/0); Dominik Gutjahr (0/4/0); Assane Ujlaki (0/1/0).

