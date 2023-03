Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem irren Match verloren die „Hornets“ des EHC Zweibrücken am Freitag das vierte Finalspiel mit 5:6 (0:3, 3:1, 1:1, 0:1) in der Verlängerung bei den Stuttgart „Rebels“ und verpassten vorerst die Meisterschaft in der Eishockey Regionalliga Südwest. Das entscheidende fünfte Spiel endete am Sonntagabend nach Redaktionsschluss in der Zweibrücker Eishalle.

Über 1700 Zuschauer in der fast ausverkaufen Stuttgarter Eishalle sahen ein packendes Match, in dem die Zweibrücker Gäste nach einem 0:4 zurückkamen, am Ende