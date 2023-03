Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitagabend verpasste Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken im vierten Play-off-Halbfinale beim Heilbronner EC den Einzug in die Finalserie. 3:5 (1:1, 2:1, 2:1) hieß es nach 60 Spielminuten aus Sicht der „Hornets“. So musste das fünfte Spiel der Serie „Best of five“ gegen die „Eisbären“ am Sonntagabend die Entscheidung bringen.

„Heilbronn hat uns sehr gut zugestellt. Sie standen defensiv sehr sicher und haben uns kaum Raum gegeben, um unser Offensivspiel aufzuziehen“, sah „Hornets“-Coach