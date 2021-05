Der November wäre für Regionalligist EHC Zweibrücken in dieser Saison wohl ein entscheidender Monat gewesen. Sechs Spiele standen für den „Hornets“ auf dem Plan – alle abgesagt im Teil-Lockdown. Die Nachholspiele und das stramme Restprogramm sind hinterher kaum noch über die Bühne zu bringen. Es gibt verschiedene Gedankenspiele fürs weitere Vorgehen.

Trotz Corona-Krise hat der Amateur-Eishockeysport in Baden-Württemberg (wo auch der EHC Zweibrücken spielt) – im Gegensatz zum immer noch pausierenden professionellen Eishockey der DEL – Ende September mit der Saison begonnen. Das sportliche Glück währte aber nur vier Wochen, jetzt ist die Spielzeit erst mal unterbrochen. Bis mindestens Ende November dauert der komplette deutschlandweite Teil-Lockdown. Die weitere Fortsetzung der Saison 2020/21 scheint derzeit mehr als fraglich.

EHC fehlen schon zehn Spiele

Denn die „Hornets“ haben erst zwei Spiele absolviert, corona-bedingt fielen schon vor den jetzigen Einschränkungen vier Spiele aus und wurden verlegt. Jetzt im November kommen noch sechs gestrichene Matches für die Zweibrücker hinzu. Zur Erinnerung: Bereits im Frühjahr, zu Beginn von Corona-Krise, wurde die alte Saison vor den Finalspielen zwischen Bietigheim und Heilbronn abgebrochen, ein Meister nicht ermittelt.

„Aktuell kann ich zum weiteren Saisonablauf noch gar nichts sagen. In der jetzigen Situation ist es schwierig, länger als eine Woche im voraus zu planen. Schauen wir, was bis Ende November passiert“, sagt Guntram Lüdemann, Vorsitzender der Sparte Eishockey im Eissportverband Baden-Württemberg, skeptisch. Schaut man auf den Terminkalender der Regionalliga Südwest, sind bislang erst 21 von 108 Vorrundenspielen absolviert. Heißt: Es fehlen noch 87 Spiele, plus die anschließend geplanten Play-offs (noch mal bis zu neun Spiele). Und die Eishockey-Saison geht normalerweise bis maximal Ende März 2021.

Die jetzige Spielzeit mit der geplanten Eineinhalbfachrunde durchzuführen, scheint daher schier aussichtslos. „Das wird ein großes Problem und nicht zu lösen sein“, befürchtet Lüdemann. Planspiele wie eine mögliche Saisonverkürzung aussehen könnte, will er noch keine anstellen. Möglich wäre zum einen der Verzicht auf die Eineinhalbfachrunde (jede der neun Mannschaften spielt gegen jeden Gegner dreimal) und stattdessen die Austragung einer normalen Runde mit Hin- und Rückspiel. So würden immerhin 36 Spiele eingespart. Auch könnte man möglicherweise auf die Play-offs verzichten und den Tabellenersten am Ende der normalen Runde zum Meister küren.

Zweibrücker Eishalle abhängig vom Eislauf

„Die Eishockey-Vereine sind ja abhängig von den jeweiligen Eishallenbetreibern. Wenn die Eishallen nicht städtisch sind, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere ohne Einnahmen aus dem Publikumslauf kein Eis mehr aufbereitet“, sagt Lüdemann. „Dann geht bei den Vereinen nichts mehr.“

Auch in Zweibrücken taut das Eis derzeit ab. „Wir haben die Kompressoren am Montag mit Beginn des Teil-Lockdowns abgeschaltet. Das haben vorher um diese Jahreszeit noch nie gemacht“, sagt dazu Heiko Doll, Betreiber des „World of Fun“ und der Ice-Arena. Wie lange es dauert, wieder Eis zu machen, weiß er nicht ganz genau: „Auch das haben wir im Dezember noch nie gemacht. Aber ich schätze, in sechs bis acht Tagen hätten wir wieder Eis.“

Für Heiko Doll wird es spannend, wie es im Dezember weitergeht. „Für uns von ,World of Fun’ ist der öffentliche Lauf entscheidend. Wir durften zuletzt 200 Leute pro Laufzeit gleichzeitig aufs Eis lassen, auch bei den Eislaufnächten hat das mit unserem Hygienekonzept sehr gut funktioniert.“ Bleibt die Halle für öffentlichen Eislauf weiter gesperrt, ist das Betreiben der Ice-Arena nur mit der Eismiete des EHC Zweibrücken für Training und Spiele wirtschaftlich nicht zu stemmen. „Das reicht nicht aus“, sagt Heiko Doll dazu. Sollte das so sein, müsste es dafür finanzielle Hilfen geben. Und man wisse derzeit auch noch nicht, wie es weiter mit Zuschauern bei EHC-Heimspielen aussieht. „Bisher waren 250 Fans pro Heimspiel erlaubt, aber ob das so bleibt?“, fragt sich Doll. Derzeit sei alles ungewiss: „Es ist, als ob man in eine Glaskugel schaut. Aber die Gesundheit geht natürlich vor.“

Für die Regionalliga-Klubs gibt es noch weitere Unwägbarkeiten: Sind an einem Standort mehrere – teils höherklassige – Mannschaften aktiv wie in Ravensburg, Bietigheim, Heilbronn und Mannheim, gibt es Probleme mit freien Eiszeiten. „Da ist dann entscheidend, ob und wie es mit der DEL, der DEL2 und den Junioren-Ligen weitergeht. Werden die abgesagt, ergeben sich möglicherweise freie Zeitfenster. Aber auch dann besteht ja die Abhängigkeit von den jeweiligen Eishallen-Betreibern.“

Konkurrent Stuttgart hat schon ausländische Spieler heimgeschickt

„Hornets“-Coach Ralf Wolf ist enttäuscht über die erneuten Einschränkungen, hat aber absolutes Verständnis. „Gesundheit ist am allerwichtigsten.“ Auch Wolf kann sich nicht vorstellen, dass die Saison noch im geplanten Umfang stattfinden kann. „Vielleicht spielt man eine Einfachrunde? Vielleicht sagt man alles ab? Wie müssen abwarten.“ Klassenkonkurrent „Rebels“ Stuttgart glaubt bereits jetzt nicht mehr an die Fortsetzung der Spielzeit und hat seine drei kanadischen Kontingent-Spieler wieder zurück in die Heimat geschickt. Die Zweibrücker Spieler halten sich derzeit – wie schon im Sommer – zu Hause individuell fit.

Noch schwieriger stellt sich die Situation für die Landesliga Baden-Württemberg dar, in der seit dieser Saison wieder die 1b-Mannschaft des EHC Zweibrücken mitspielt. In der Liga mit zehn Teams sind erst zwölf von 90 Spielen gespielt (13 Prozent).

Abwarten, was die Politik sagt

„Wir warten einfach mal ab bis Mitte November. Dann will die Politik ja ein Fazit der Lockdown-Maßnahmen ziehen, und wir wissen vielleicht mehr“, sagt der Eishockey-Fachvorsitzende Guntram Lüdemann. Eins scheint für ihn aber sicher: „Wenn wir überhaupt weiterspielen können, dann wird es mehr oder weniger eine ,Eishockey-Saison light’. Wir werden ab dem ersten Wochenende im Dezember mit Sicherheit nicht so spielen können, als wäre nichts gewesen.“