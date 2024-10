Zu Beginn der Eishockey-Saison 2024/25 steht für die „Hornets“ ein Doppelspieltag am Samstag in Mannheim und am Sonntagabend zu Hause gegen Balingen an. Besonders das Match bei den „Mad Dogs“ ist eine erste Standortbestimmung.

Als Vizemeister der Regionalliga Südwest (so hieß die Liga noch im Vorjahr) startet der EHC Zweibrücken