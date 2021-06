Zweibrücken. Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison: Vom Ost-Regionalligisten Schönheider Wölfe wechselt Leon Kremer zu den „Hornets“. Verteidiger Tim Essig schließt sich den Eisbären Eppelheim an.

Der 22-jährige Verteidiger Leon Kremer wurde 1998 in Mannheim geboren, wo er bis zur Saison 2016/17 bei seinem Heimatverein auch alle Nachwuchsmannschaften durchlief. Mit den Jungadlern Mannheim feierte er in den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 zwei Meistertitel in der DNL. Zur Saison 2017/18 wechselte er dann in den Seniorenbereich zum Süd-Oberligisten Selber Wölfe. Hier bestritt Kremer in drei Spielzeiten 151 Partien (19 Scorer-Punkte). Zur Saison 2020/21 zog es ihn ins Erzgebirge in die Regionalliga Ost, nun wieder beruflich zurück nach Mannheim. Kremer ist Linksschütze, 1,91 Meter groß, wiegt 90 Kilogramm und wird das „Hornets“-Trikot mit dem Nummer 23 tragen.

Er selbst sagt über seinen Wechsel in die Westpfalz: „Wenn der Anruf aus Zweibrücken nicht gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich kein Hockey mehr gespielt. Ich bin total ehrgeizig und komme nicht zu den ,Hornets’, um hier Hobby-Eishockey zu spielen. Ich will schon was gewinnen!“

Nach sechs Jahren verlässt dagegen Tim Essig die „Hornissen“ und wechselt zu den Eisbären Eppelheim. Essig ist vor 14 Tagen zum zweiten Mal Vater geworden und kann dort heimatnah Familie, Beruf und Sport besser unter einen Hut bringen. Im Dezember der Saison 2014/15 war er auch aus Eppelheim nach Zweibrücken gekommen. In seiner „Hornissen“-Zeit stand er in 136 Spielen auf dem Eis, dabei gelangen ihm 61 Scorer-Punkte, davon 15 Tore. Sein größter Erfolg war die Regionalliga-Meisterschaft in der Saison 2016/17.