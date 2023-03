Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gemessen an der bisherigen Saison mit zehn, teils hohen Siegen kassierte Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken am Sonntagabend mit dem 3:10 (4:2, 3:1, 3:0) beim 1. CfR Pforzheim eine krachende Niederlage. EHC-Trainer Ralf Wolf nahm es mit Galgenhumor: „Da kam alles zusammen, wir haben alles reingelegt in diese Niederlage.“

Torwart Steven Teucke, Christian Werth, Sascha Göth und Florian Wendland fehlten beim Auswärtsspiel in Baden-Württemberg nach der 2G+-Regel (geimpft oder genesen, dazu noch getestet). Das