Drittes Spiel, dritter Sieg in der Regionalliga Südwest: Der EHC Zweibrücken überfährt den Tabellenfünften EC Eppelheim beim 12:2 (3:2, 4:0, 5:0) am Sonntagabend regelrecht. Und das, nachdem die „Hornets“ nach neun Minuten erst mal 0:2 hinten gelegen hatten. Die Führung der Gäste kam aber eher fast zufällig zustande. Vor rund 600 Fans in der Ice-Arena drehte das Team von Trainer Ralf Wolf aber vor allem im zweiten Drittel mit einer starken ersten Reihe und mit unbändigem Willen die Partie und zeigte sein wahres Spielvermögen. Für die „Hornissen“ trafen Dan Radke und Joshua Mikes (je 3) sowie Claudio Schreyer, Erik Betzold und Lukas Braun (je 2).