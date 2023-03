Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken geht am dritten Adventswochenende mit zwei Heimspielen in den Jahresendspurt. Zunächst schaut am Freitagabend um 20 Uhr die 1b des SC Bietigheim-Bissingen vorbei, ehe am Sonntag zum angestammten Heimspieltermin (18.30 Uhr, Ice-Arena) der 1. CfR Pforzheim in der Saison erstmals in die Pfalz reist.

Warum gleich zwei Heimspiele in nicht mal 48 Stunden? Das Freitagspiel ist der Nachholtermin vom 1. November, als damals die Gäste wegen Personalmangels absagen mussten. „Es ist schön,