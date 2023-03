Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der EHC Zweibrücken kann sich am Freitag in Stuttgart die Meisterschaft in der Regionalliga sichern. Oder am kommenden Sonntag beim letzten Spiel in Zweibrücken, falls es in Stuttgart schief geht. Stürmer Erik Betzold weiß, worauf es nun ankommt. Und was die „Hornets“ tun müssen, um in Stuttgart zu bestehen.

Spätestens am Sonntagabend gegen 22 Uhr steht der Meister der Eishockey-Regionalliga Südwest fest. Aber nur dann, wenn der EHC Zweibrücken am Freitagabend (20 Uhr Eiswelt