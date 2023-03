Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vergangenen Sonntag sah es lange nach dem letzten Saisonspiel des EHC Zweibrücken aus. Mehrmals lagen die „Hornets“ in den Regionalliga-Play-offs gegen die „Mad Dogs“ Mannheim zurück. Mit einem Kraftakt gelang aber noch ein 5:3-Sieg. Der Lohn: das erste Play-off-Halbfinale gegen die Stuttgart „Rebels“. Und es gibt noch eine Überraschung.

Denn wenn am Sonntagabend um 18.30 Uhr in der Zweibrücker Eishalle Spiel eins der Halbfinalserie (Best of three) gegen die Stuttgarter steigt, sind bei den „Hornets“