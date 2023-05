Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag (19 Uhr) steht für den EHC Zweibrücken das letzte Hauptrundenspiel der Saison in der Eishockey-Regionalliga an. Beim 1. CfR Pforzheim soll durch einen Sieg zumindest der zweite Tabellenplatz gesichert werden, um mit einem Heimspiel in die eine Woche später beginnenden Play-offs starten zu können.

Von Platz eins bis Platz drei ist für den aktuellen Tabellenführer noch alles möglich. Die Ausgangslage ist folgende: Gewinnen die „Hornets“, sind sie zumindest Zweiter.