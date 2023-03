Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der EHC Zweibrücken will sich vorzeitig für die Finalserie um die Meisterschaft der Regionalliga Südwest qualifizieren. Bei den Stuttgarter Rebellen dürfen sie nicht ausrutschen, sonst geht es noch mal in die Verlängerung. Vier Glücksgriffe aus dem Dezember wollen dazu beitragen, dass bereits am Freitag gefeiert werden kann.

„Wir wollen am Freitagabend alles klarmachen, und nicht auf ein weiteres Heimspiel setzen“, gibt der sportliche Leiter des EHC Zweibrücken, Thorsten Rehfeld, eine klare Marschrichtung