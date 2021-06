Christine Baeck aus Thaleischweiler-Fröschen ist neue AK50-Meisterin des Landes-Golfverbands Rheinland-Pfalz/Saarland. Mit ihrem Ergebnis von 82 und 86 Schlägen war die Spielerin des Ersten Golfclubs Westpfalz zwar nicht zufrieden

Da Baeck aber in dem 24-köpfigen Feld mit drei Schlägen Vorsprung einen souveränen Sieg einfuhr, müssen die Gründe für ihr vermeintlich „schwaches Spiel“ woanders gesucht werden. Der Ausrichter, der GC Nahetal, hatte auf dem ohnehin schon anspruchsvollen Platz – wohl dem Anlass geschuldet – schwere Fahnenpositionen gesteckt. Demzufolge waren auch in den anderen Spielklassen keine sehr niedrigen Scores zu finden.

„Die Grüns waren toll. Leider fielen am Sonntag einige Birdie-Putts trotzdem nicht. Das hat mich wohl etwas verunsichert, sodass in der Folge auch meine geraden Schläge nicht in gewohnter Präzision ihr Ziel fanden“, analysierte Christine Baeck ihre Leistung kritisch. „Es war eine schöne Erfahrung, mal wieder ein Auswärtsturnier zu spielen. Der Wettbewerb hat mir doch gefehlt.“ Nach ihrem Sieg wurde sie in das LGV-Auswahlteam für den Länderpokal berufen.

Bei den AK65-Herren erreichte Thomas Rudolf vom Ersten Golfclub Westpfalz mit zwei 92er-Runden den neunten Platz; sein Clubkollege Thomas Werle kam auf Platz 17.