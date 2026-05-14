Laut EGW-Sportkoordinator Felix Wiese kann das eine Chance für die jüngeren Spieler des Teams sein. Seit März wird immer samstags zusammen trainiert.

Nach dem Abstieg im Vorjahr aus der Landesliga Mitte 6 heißt die bittere Realität für die Herren des Ersten Golfclubs Westpfalz (EGW) nun Gruppenliga der Region 4. Die niedrigste Spielklasse für Golfer, die sind auch nicht mehr dem Deutschen Golfverband (DGV), sondern den Landesverbänden angegliedert.

Auswirkungen gibt es einige, nicht nur bei der Spieltagstatik, sondern auch personell. Für den EGW-Sportkoordinator Felix Wiese ist das aber eine Chance. „Ich wünsche mir schon den direkten Wiederaufstieg, will das aber nicht als Ziel ausrufen“, sagt Wiese, der auch Co-Captain des Herrenteams ist. Grund für die eher defensive Prognose ist der Abgang von Christian Fritsch, Bruder des Ex-Profi-Golfers Florian Fritsch. „Wir haben unseren Spitzenspieler verloren, der gute Ergebnisse eingespielt hat. Mit Christian hatten wir regelmäßig ein starkes Ergebnis. Jetzt rückt ein Spieler nach, der bestimmt zehn bis zwölf Schläge schwächer sein wird. Das macht einiges aus“, sagt Wiese, der an Spieltagen auch das Livescoring und Statistiken vermissen wird.

Top-Akteur Fritsch spielt nun beim GC Weiherhof

Er sieht eine Chance für junge Spieler. So gehen Linus Keiper (16) und Benedikt Goll (18) in ihre zweite Saison bei den EGW-Herren. „Wir hoffen, dass die jüngeren Spieler aufkommen und ihr Potenzial abrufen können. Ich traue es ihnen aber schon zu. Wir haben insgesamt eine konkurrenzfähige Truppe“, sagt Wiese, der mit Jan Riedinger das Kapitänsduo bildet. Fritschs Abgang indes hatte rein sportliche Gründe. „Er hat mich früh eingebunden und mir gesagt, dass er wechseln will. Wir verstehen uns weiter richtig gut“, sagt Wiese, der mit Fritsch noch eine Woche vor Saisonbeginn eine Runde trainieren war. Fritsch spielt künftig beim GC Weiherhof und dort in der Regionalliga.

Neuzugänge gibt es bei den Hitscherhof-Golfern nicht. „Es ist unfassbar schwer, im Golf Spieler zu bekommen. Es gibt nur eine ganz kleine Community. Das ist nicht wie beim Fußball, dass man mal im Dorf nebenan anruft und fragt, ob jemand kommen will“, sagt Wiese.

Seit März trifft sich das gesamte Herrenteam regelmäßig samstags zum Training. „Katharinenhof und Saarbrücken sehe ich weit vorne. Saarbrücken ist eine Mannschaft, die schon oft in die Landesliga aufgestiegen ist. Auch Edelstein-Hunsrück schätze ich gut ein“, sagt Wiese. Der EGW-Heimspieltag steigt am 14. Juni.

EGW-Kader Herren

Christian Baeck, Lucas Baron, Tim Baron, Vincent Bleymehl, Jan Maurice Fremgen, Benedikt Lucas Goll, Falk Ivanov, David Janich, Linus Keiper, Sander Knapp, Daniel Langhauser, Jan Riedinger, Florian Sties, Volker Wadle



Termine

17. Mai beim GC Katharinenhof, 31. Mai GC Saarbrücken, 14. Juni EG Westpfalz, 28. Juni GC Edelstein-Hunsrück, 19. Juli GR Websweiler Hof.

