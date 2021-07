In der Nähe von Kleve in Nordrhein-Westfalen, beim Land-Golf-Club Schloß-Moyland, erreichte Katja Müller (Pirmasens, EG Westpfalz) bei den Junior Golf Masters den neunten Rang. Auf dem Platz, unweit der Grenze von Deutschland zur Niederlande, durchlebte die 18-Jährige ein Wechselbad der Gefühle. Sie spielte auf dem Par 71-Kurs zum Auftakt eine 75er-Runde, hatte jedoch noch Kontakt zu den Spitzenplätzen. „Der Platz ist recht kurz und gibt viele Chancen her, um Birdies zu spielen. Weshalb ich auch nicht zufrieden sein kann mit meinem Ergebnis“, klagte Müller nach der Auftaktrunde. Am zweiten Tag spielte Müller die zweitbeste Runde aller gemeldeten Spieler. Mit 71 Schlägen spielte sie Even-Par, schob sich im Klassement an die Spitzenränge heran und schaffte den Cut. Die 77 Schläge in der abschließenden dritten Runde reichten mit insgesamt 223 Schlägen für den geteilten neunten Rang. Emma Alessia Delwes (GC Hannover) gewann das Turnier mit insgesamt nur 205 Schlägen. In der Altersklasse 21 wurde Müller von drei Teilnehmern Zweite.