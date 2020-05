Efe , die Zweibrücker Sängerin mit afrikanischen Wurzeln und der kraftvollen Stimme, gibt am Sonntag den 7.5. um 18:30 Uhr in Rimschweiler am Silberberg 7 ihr letztes Konzert für die Nachbarn. Es ist damit ihre siebte Vorstellung. Als besonderen Dank an alle treuen Zuhörer wird sie Stefan Schöner am Keyboard begleiten. Es wird ein echtes Livekonzert mit einigen afrikanischen Liedern.