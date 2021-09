Leicht verletzt wurde am Samstagmittag eine Mitarbeiterin des Edeka-Marktes im Hilgardcenter, als sie zwei Ladendiebe stellen wollte.

Laut Polizei sprach die Mitarbeiterin gegen 13.20 Uhr zwei Kunden, 22 und 23 Jahre alt, an der Kasse an. Eine 37-Jährige hatte die beiden beobachtet, wie sie zwei Flaschen Herren-Parfum gestohlen hatten. Als beide Täter flüchten wollten, hielt die Frau den 22-Jährigen an der Schulter fest. Dieser riss sich los, wodurch die Frau stürzte und sich am Kopf und der Hüfte leicht verletzte. Der 23-Jährige konnte in der Nähe festgenommen werden. Dem 22-Jährigen gelang zwar die Flucht, seine Personalien konnten jedoch ermittelt werden.