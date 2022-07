„Einer, der reinschaute, meinte: Prima, kannst ja jetzt Hallenfußballplätze reinbauen.“ Edeka-Kaufmann Dieter Ernst schmunzelt beim Schildern der Anekdote, Vorschläge zur Umnutzung von neugierigen Kiebitzen gab es so manchen. Nichts da, der Plan ist gemacht, nach der Schließung wegen Totalumbaus am vergangenen Mittwoch wird der Edeka-Einkaufsmarkt im Hilgardcenter am 10. August, auch ein Mittwoch, wieder öffnen. „Weil wir schon nach nur drei Tagen praktisch ausverkauft waren, liegen wir sogar vor unserem Zeitplan. Früher fertig werden wir aber auch nicht“, sagt Ernst, der 2,4 Millionen Euro in die Neuausstattung investiert.

Der Durchbruch für ein zum Hilgardcenter-Parkplatz hin entstehendes Straßencafé – eine der Neuerungen – ist schon gemacht, die 3000 Quadratmeter große Verkaufsfläche komplett geräumt. In dem Kundenauge gewöhnlich verborgenen Lager- und Technikräumen sieht es wild aus. Die gesamte Klimatechnik wird ausgetauscht. Etwa 30 Prozent der Energiekosten könne man durch neue Aggregate sparen, sagt der Edeka-Kaufmann.

Schwer zu glauben angesichts des gerade erst aufgebrochenen Bodens: Übernächste Woche soll schon die erste Neuware – Unverderbliches – für den neuen Markt angeliefert werden. Ein Rest der Altware ging laut Dieter Ernst an die Ausgabestelle der Zweibrücker Tafel Heilig Kreuz, eine Spende im Wert von 12 000 Euro.