Edeka-Kaufmann Dieter Ernst ist einer von zwei Hauptpreisträgern des Großen Preises des Mittelstandes 2021. Eine Überraschung, wie der 61-Jährige sagt, der die Märkte in Niederauerbach und im Zweibrücker Hilgard-Center betreibt.

Der anerkannte Preis sei für ihn, seine Familie, aber genauso seine Mitarbeiter, eine Ehre. Nur alle zusammen machten Edeka Ernst aus.

Der von einer Stiftung in Zusammenarbeit mit Kammern und Unternehmensverbänden getragene Preis vergibt durch eine Jury Auszeichnungen für herausragende Unternehmensleistungen des deutschen Mittelstandes. Neben der Idee und der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sind auch das soziale Engagement und die Schaffung von Arbeitsplätzen Kriterien des Jury-Entscheids. Verbände und Kommunen schlagen Unternehmen der Jury vor, sie entscheidet unbeeinflusst. In diesem Jahr gab es rund 4700 Nominierte.

Mitarbeiterschaft wächst auf 125

In Dresden wurde Ernst als einer von zwei Unternehmern auf Bundesebene für die erfolgreiche Weiterentwicklung seiner Märkte und seines Engagements ausgezeichnet. Mitnehmen durfte er den Premier-Preis, eine Statue aus Porzellan.

2016 war Dieter Ernst, Kopf des Familienunternehmens, bereits auf Regionalebene Sieger des Mittelstandespreises. Vielfach ausgezeichnet, unter anderem auch von der Stadt Zweibrücken, unterstützt Ernst Vereine und Organisationen auf vielfältige Weise, auch mit Präsentationen und Aktionen in seinen Märkten. Seit 16 Jahren ist er zusammen mit seiner Frau, mittlerweile auch mit den Kindern, in Zweibrücken tätig. 2005 übernahm der gebürtige Saarländer den Supermarkt an der Niederauerbacher Gewerbestraße, 2007 dann den größeren, neu eingerichteten im Hilgard-Center. Ernst beschäftigt 125 Mitarbeiter. 2021 kamen durch die Übernahme der Verkaufsstellen von Bäcker Ecker in den beiden Märkten rund 20 hinzu.