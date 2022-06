Der größte Einkaufsmarkt im Zweibrücker Stadtgebiet macht vorübergehend dicht: Edeka Ernst schließt wegen Komplettumbaus ab 1. Juli für sechs Wochen den Markt im Hilgardcenter. „Wir starten jetzt den Abverkauf. Je nachdem, wie die Waren weggehen, schließen wir vielleicht schon vorm 1. Juli. Ziel ist die Wiedereröffnung am Mittwoch, 10. August. Für den Saarländertag, Mariä Himmelfahrt am 15., sind wir dann schon eingespielt“, sagt Betreiber Dieter Ernst. Wie berichtet, investiert der Edeka-Kaufmann 2,4 Millionen Euro in die Erneuerung des 15 Jahre alten Markts. Unter anderem wird ein Straßencafé den Backwaren-Verkauf ergänzen. Während des Umbaus werden einige der insgesamt 129 Ernst-Mitarbeiter die Kollegen im Edeka-Markt an der Niederauerbacher Gewerbestraße verstärken. Der Markt dort ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet, montags bis samstags.