Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

15 Jahre nach der Eröffnung im Hilgardcenter erscheint der Edeka-Markt heute frischer und moderner als am ersten Tag. Der Grund: 2,4 Millionen Euro flossen in eine technische und optische Neuausstattung. Am Mittwoch war Wiedereröffnung.

Edeka-Kaufmann Dieter Ernst führte am Dienstagabend schon 80 geladene Gäste aus dem öffentlichen Leben Zweibrückens durch sein „Schmuckstück“, einem der schönsten