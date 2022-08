Am Mittwoch öffnet der Zweibrücker Edeka-Markt nach sechs Wochen Umbauphase wieder seine Pforten. Noch nie, so erklärt Edeka-Chef Dieter Ernst, hat das Geschäft in seinen 15 Jahren einen solchen Umbau erlebt. Das Geschäft ist moderner gestaltet, dennoch erinnert viel an die Vergangenheit des Edeka-Standortes – an Zeiten, als noch das Pörringer-und-Schindler-Werk dort stand. Im Eingangsbereich des Marktes und im Laden verteilt hängen Bilder des Industriegewerbes, ebenso ziehen sich Stahl- und Holz-Aspekte durch das gesamte Geschäft. Im April hatte Ernst im Gespräch mit der RHEINPFALZ angekündigt, dass das Geschäft weiterhin ein Vollsortiment anbieten werde, Lebensmittel gegenüber anderer Ware aber mehr Platz einnehmen sollen. Etwa Molkerei-Produkte und Vegetarisches sollen im neuen Markt noch mehr zur Geltung kommen.