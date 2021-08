Im Zweibrücker Rosengarten, im Saarbrücker Schlossgarten und bei vielen Festen in der Region: Seit 30 Jahren tritt der Saarländer Dennis W. Ebert , besser bekannt als Eddi Zauberfinger, mit seinen Kinderliedern auf. Doch zum Jubiläum gibt es keinen Auftritt, wegen Corona natürlich.

„1991 präsentierte ich den gewaltfreien Eddie Zauberfinger als Leitfigur des ersten gleichnamigen Mitmach-Musicals, das als Integrationsprojekt behinderter und nicht behinderter Kinder unter Einbeziehung des Publikums uraufgeführt wurde. 1992 es als Liedertheaterprojekt einer Schule verfilmt“, erzählt der Diplomsportlehrer und Grundschulpädagoge, der aus Schmelz im Nordsaarland stammt.

Die Idee kam dem heute 64-Jährigen durch seine eigenen Kinder. Der zweifache Vater wollte die Welt aus Sicht seiner Kinder erfassen: „Ich stellte mir die Frage, was ein Kind in der Welt ändern würde, wenn es denn einen Zauberfinger hätte“.

In den letzten 30 Jahren ist im Leben des 64-Jährigen so einiges passiert. „Ich hatte nun circa 3000 Bühnenauftritte. Mal kleinere, mal größere. Durch die Corona-Pandemie wurden die Auftritte allerdings weniger“, so Ebert. Nicht nur im Saarland singen und tanzen Kinder und Erwachsene jeden Alters auf die Lieder von Ebert, auch in der Pfalz, aber auch auf Sylt, in Leipzig, im Allgäu und in vielen weiteren Orten wurde er gebucht.

„Manche sind bereits Fans in der zweiten Generation. Wer mich als Kind gehört hat, hat teilweise selbst mittlerweile Kinder, die meine Musik auch gerne hören. Mich erreicht gemalte oder geschriebene Fanpost. Oft malen Kinder Bilder zu meinen Liedern oder basteln etwas passendes“, erzählt der Musiker. Die lachenden Kindergesichter sind ihm Ansporn weiterzumachen. „Ich schreibe und verfilme gerade ein Aufklärungslied zum Thema Diabetes im Auftrag des Deutschen Kinder- und Jugend-Diabetikerbundes“, erzählt er.

Außerdem verfilmt er sein Lehrerabschiedslied „Kinder brauchen kleine Sonnen um zu seh'n“. Es wurde von einer deutschen Schule in Mexiko angefordert wurde, es zur Verabschiedung des Schulleiters einstudiert werden soll“, berichtet Ebert. Zurzeit verbringt er Tag und Nacht im Studio, um alle Projekte fertigzustellen. „Ich möchte keine Sitzkonzerte machen. Meine Lieder werden auf der Bühne von Kindern dargestellt, das ist das Erkennungsmerkmal meiner Songs. Das gemeinsame Tun steht im Vordergrund. Alle Livetermine wurden zum Teil vom Veranstalter, aber nun auch von mir, pandemiebedingt abgesagt.“

Ebert geht immer noch gerne zur Schule nach Schwemlingen, wo er Kinder mit Handicap fördert. „Außerdem versorge ich als Alleinlebender meine 88-jährige Mutter. Wenn man mich mal nicht mit Kinderliedern auf der Bühne sieht, spiele ich mit meiner Lebensgefährtin alte Songs von den Beatles oder den Stones“, sagt Ebert, der über 700 Songs im Repertoire hat. Vier CDs, drei Videos und zwei Liederbücher sorgen dafür, dass man die Lieder auch mitsingen und nachhören kann. An Rente denkt Eddi Zauberfinger nicht: Er will weitermachen und einige neue Projekte stehen an.