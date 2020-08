Im Zweibrücker Outlet eröffnen noch im August zwei neue Läden: das dänische Unternehmen Ecco und der Sportartikelhersteller New Balance aus den USA. Das geht aus einer Pressemeldung des Outlets hervor. Ecco bietet ab Samstag, 15. August, auf knapp 190 Quadratmetern Schuhe und Accessoires aus Leder an. In zwei Wochen, am 28. August, öffnet New Balance seine Pforten für Kunden. Auf 174 Quadratmetern wird eine Auswahl an Schuhen zum Joggen, Trainieren sowie für die Freizeit angeboten – außerdem Kleidung wie T-Shirts, Jacken, Kapuzenpullis, Sweatshirts und Shorts .