Aus Anlass der weltweiten sogenannten Stunde der Erde (Earth Day) ruft Oberbürgermeister Marold Wosnitza die Zweibrücker dazu auf, am heutigen Samstagabend von 20.30 bis 21.30 Uhr ihre Beleuchtung zuhause auszuschalten, „um die aktuelle Klimasituation aufmerksam zu machen“. Die Stadtverwaltung beteilige sich an der Aktion und werde lediglich die Rathausfenster in den ukrainischen Nationalfarben erleuchtet lassen. Ansonsten bleiben öffentliche Illuminationen, zum Beispiel vor dem Rathaus und an der Alexanderskirche, über das gesamte Wochenende ausgeschaltet. Darauf habe sich die Stadtverwaltung mit den Stadtwerken verständigt. Die „Earth Hour“ soll die Menschen dazu anregen, ihr Konsumverhalten mit Blick auf Ökologie und Nachhaltigkeit zu überdenken.