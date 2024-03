Ein 16-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter in Neunkirchen lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer war vermutlich betrunken.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstagvormittag mitteilte, fuhren zwei 16-jährige Jugendliche in der Nacht zum Samstag mit ihrem E-Scooter auf einem Radfahrstreifen im Stadtteil Wiebelskirchen. Der Autofahrer kam dem E-Scooter frontal entgegen, dann nach links ab und prallte in den E-Scooter hinein. Der 16-jährige Fahrer des E-Scooters wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt, er wurde noch in der Nacht notoperiert. Der zweite Jugendliche auf dem Gefährt wurde schwer verletzt. Der 30-jährige Autofahrer stand laut Polizei vermutlich unter Alkoholeinfluss.