Die Landauer Firma Fischer hat ihren E-Bike-Shuttle-Service (Esus) erweitert und holt nun auch Räder in Zweibrücken und in Pirmasens ab, um sie sicher ans Ziel der Urlauber und zurück zu bringen.

Die Räder werden laut Werner Ross, ehemaliger Mitarbeiter der Landauer Firma Fischer und Ideengeber, an der Haustür abgeholt und an der Tür des Hotels oder der Ferienwohnung angeliefert und umgekehrt. Der Interessent muss sich mindestens vier Wochen vor Urlaubsantritt per E-Mail beim Unternehmen melden mit Angabe seines Wohnortes, seines Urlaubsziels und seiner Urlaubszeit. Esus plant dann die Route und packt die Räder – bis zu 30 Stück – in den Lkw. Eine Fahrt kostet je nach Entfernung zwischen 75 und 91 Euro. Abgeholt wird außer im vorder-, südpfälzischen und angrenzenden Raum nun auch in Zweibrücken, Pirmasens und Kaiserslautern. Angefahren werden derzeit Urlaubsgebiete im Süden Deutschlands und in Österreich. Anders als bei einer Lieferung per Spedition oder Bahn könne der Kunde ständig mit dem Fahrer in Verbindung treten und nach seinem Rad fragen, so Ross: „Gerade bei E-Bikes, die zwischen 3000 und 5000 Euro oder mehr kosten, sind Besitzer besonders am Zustand ihres Gefährts interessiert.“ Aber auch wer sein Rennrad, Mountainbike oder das einfache Hollandrad nicht selbst von A nach B bringen möchte, kann den Dienst buchen.

Kontakt