Die E-Bike-Ladestationen am Rathaus und am Rosengarten sind weg, die am Rathaus womöglich für immer. Sie fielen der Zerstörungswut von Unbekannten zum Opfer, wie Stadtsprecher Thilo Huble auf Anfrage mitteilte. „Beide Ladestationen mussten abgebaut werden, weil Vandalen sie brachial zerstört haben.“

Die Ladestation auf dem Herzogplatz am Rathaus sei nicht mehr zu reparieren gewesen. Die Station am Rosengarten werde derzeit von der Elektroabteilung der Kläranlage des Umweltbetriebs repariert. Ob die Stadt die Ladestation am Rathaus noch mal ersetzt, ist laut Huble noch fraglich. Beide E-Bike-Tankstellen waren im Zuge der Maßnahme „Stadt am Wasser“ 2016 installiert worden. Ein E-Bike-Fahrer machte auf die fehlenden Stationen aufmerksam. Er musste sein Rad aufladen und dafür schließlich einen Zweibrücker Fahrradhändler aufsuchen.

Im Juni 2018 war die E-Bike-Tankstelle auf dem Herzogplatz von einem durchradelnden Homburger gelobt worden: „Sie lädt viermal schneller als herkömmliche Geräte und bei jeder Witterung.“