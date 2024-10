Ein E-Bike im Wert von 800 Euro ist in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, war es unverschlossen in der Homburger Straße in Zweibrücken abgestellt. Das grau-blaue E-Bike ist von der Marke Zündapp. Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.