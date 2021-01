Auf dem Verzy-Platz in Illingen-Hüttigweiler waren zwei E-Autos des Typs Skoda Citigo an die Ladestation angeschlossen, wie die Polizei mitteilte. Eines der Autos fing am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr Feuer und brannte aus. Das Feuer sprang auf das Auto daneben über. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf ein angrenzendes Gebäude ausdehnte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 45.000 Euro.