Am Mittwoch ist um 11.35 Uhr ein Elektro-VW-Auto durch eine Schaufensterscheibe in einen Laden in der Berliner Straße gebraust. Verletzt wurde niemand, sagte Wehrführer Peter Nashan der RHEINPFALZ. An Bord des VW ID Buzz sei eine dreiköpfige Familie gewesen. Der Fahrer wurde vorsorglich in die Uniklinik gebracht, „aber alle sind wohlauf“, so Nashan. Scheibe, Ladeninventar und Auto wurden stark beschädigt. Der Laden wurde behelfsmäßig mit Holzscheiben gesichert, das Auto abgeschleppt. Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ist noch nicht geklärt.