Die Historie der gescheiterten Stadtgalerie: 2016 wurden die Pläne für ein großes Shoppingcenter rund um das Alte Rathaus in Pirmasens zu den Akten gelegt. Am Ende fehlte es an großen Mietern.

Viele Straßenschilder in Zweibrücken sind mit Aufklebern beklebt. Das sorgt für Kosten, die die Allgemeinheit tragen muss. Und es ist eine Straftat.

Manfred Schenk und weitere Investoren können auf der Brachfläche der alten Brauerei in Zweibrücken voraussichtlich bald bauen. Denn: Anwohner ziehen ihre Klage zurück, die das Projekt ausbremste.

Das Dynamikum muss sich vor Gericht verantworten. Wegen eines Unfalls auf der Rutsche im Pirmasenser Mitmachmuseum klagt eine Frau auf Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Die Arbeitnehmer im Zweibrücker Tadano-Werk haben einen neuen Betriebsrat gewählt. Mit dem Ausscheiden des langjährigen Vorsitzenden Eduard „Eddi“ Glass endet eine Ära.

Baupreissteigerung, marodes Dach, Asbest: Die Kosten für die neue Kita in Rodalben steigen auf 4,49 Millionen Euro. Am Termin für den Einzug ab 2028 wird festgehalten.

Der Landesbetrieb Mobilität will den Lückenschluss des Radwegs zwischen B10 und Lemberg noch einmal angehen. Dabei soll auch eine Gefahrenstelle entfernt werden.

Ein 43-Jähriger hat sich in Zweibrücken wegen unerlaubten Waffenbesitzes verantworten müssen. Er erhielt eine hohe Geldstrafe. Weshalb man manchmal nicht schweigen sollte.

Der Rodalber Künstler Stephan Müller wechselt gern die Werkzeuge: Pinsel, Kreide, Motorsäge. Sein Thema bleibt der Mensch – roh, nah, politisch.

Nach mehr als einem Jahr mit einem Provisorium wird die Toilettensanierung in Battweiler konkret. Jetzt steht das Projekt in den Startlöchern.

Die Pirmasenser Volkshochschule bietet eine Zeitreise in die 1920er Jahre. Im Gespräch mit Christiane Magin verrät Referent Frederic Krämer, warum die Epoche so prägend ist.