Zweimal musste der Zweibrücker Kindertag wegen Corona ausfallen, nun dürfen sich die Kleinen auf einen Kindertag am Sonntag, 12. Juni, freuen. Von 10 bis 15 Uhr gibt es eine Parade durch die Fußgängerzone sowie Aktionen auf Schloss- und Hallplatz.

Der Kindertag habe sich etabliert und sei nach seiner Einführung vor ein paar Jahren „schnell und gut angenommen worden“, schickt Citymanagerin und Organisatorin Petra Stricker auf Anfrage voraus. Nach zwei Jahren Pause hätten „alle Lust, wieder was für die Kinder zu machen“. Dass der Kindertag dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, habe auch Vorteile, sagt Stricker, denn dann gehöre „die ganze Stadt den Kindern“.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre

Um 11 Uhr startet die Kinderparade am Herzogplatz, angeführt von der Polizei. Sie geht über den Hallplatz durch die Fußgängerzone zum Busbahnhof und von dort zum Schlossplatz. Der Schlossplatz ist nach Strickers Worten der Ort „für die bewegten Aktivitäten“; ruhiger geht es auf dem Hallplatz zu. Dort ist auch Nils Nager unterwegs, und am Stand der Musikschule kann man Instrumente kennenlernen. Mit Ständen vertreten sind laut Stricker „alle, die Jugendarbeit machen“, Faschingsvereine etwa, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Technische Hilfswerk, aber auch die Polizei und die Jugendverkehrsschule. Petra Stricker: „Schwerpunkt sind die Vereine, die stellen sich vor. Die Kinder können schnuppern, was die so machen.“

Dazu dienen auch Vorführungen auf der Bühne am Schlossplatz; auf dem Hallplatz steht ein Karussell. Die Star-Wars-Gruppe, die vielen Kindern schon bekannt ist, baut ein Zelt auf. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sollen angesprochen werden.