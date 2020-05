Wie Georg Himbert vom saarländischen Landespolizeipräsidium mitteilt, stehen die Frau und fünf weitere Personen im Verdacht, seit März 2019 eine Serie an Trickdiebstählen bei älteren Menschen verübt zu haben. Beschuldigt würden die 43-Jährige sowie eine 29-Jährige aus Sulzbach sowie vier Männer zwischen 21 und 44 Jahren aus Sulzbach, Völklingen und Saarbrücken. Die mutmaßliche Bande habe in mindestens sechs Fällen ältere Menschen bestohlen.

Frau sitzt jetzt in JVA Zweibrücken

Die Leute hätten an den Wohnungen älterer Menschen geklingelt und sich unter Vorwänden Zutritt verschafft. So hätten sie etwa um ein Glas Wasser gebeten, Hilfe beim Tragen von Taschen angeboten oder behauptet, Bekannte oder Nachbarn ihrer Opfer zu sein. Himbert: „Während einer der Täter das Opfer ins Gespräch verwickelte und ablenkte, betrat unbemerkt eine weitere Person die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen wie Bargeld und Schmuck.“ Zum Beispiel sei bei einer 84-Jährigen in Saarlouis ein sechsstelliger Geldbetrag erbeutet worden. Himbert: „Umfangreiche Ermittlungen und Personenbeschreibungen führten die Ermittler auf die Spur der Bande.“ Bei den Durchsuchungen sei umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt worden. Die 43-jährige Sulzbacherin wurde nach Vorführung beim Haftrichter in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert.