Souveräner geht’s kaum: Die Herrenmannschaft des TC Weiß-Blau Zweibrücken marschierte mit sieben Siegen und 14:0 Zählern ohne Punktverlust durch die B-Klasse (Gruppe 4) und hat damit die Option, in der Medenrunde des Jahres 2021 in der A-Klasse aufzuschlagen. Auf dem Weg zur Meisterschaft konnte keine Mannschaft das Team um Spielführer Andreas Brill stoppen. Allein viermal gewannen die Zweibrücker Herren, die mit einer Sechsertruppe ins Rennen gingen, mit 21:0 (TC Ramstein, TC BW Zellertal, TC Gräfenstein Merzalben und TC Kirchheimbolanden ), einmal mit 18:3 gegen den TC Rieschweiler-Mühlbach und mit 19:2 gegen den TC Weilerbach 3. Nur in der Begegnung mit der dritten Mannschaft des TC RW Kaiserslautern war es eng. Nach den Einzeln stand es da noch 6:6, so dass erst die Doppel den Ausschlag zum 12:9-Erfolg der Zweibrücker gaben. Bis zum Titelgewinn gaben die Weiß-Blau-Spieler insgesamt nur vier Einzel und zwei Doppel ab. „In unserer talentierten jungen Zweibrücker Mannschaft steckt noch viel Potenzial. Wir haben durchaus die Ambition, in den nächsten Jahren noch in höheren Klassen zu spielen“, sagt Spielführer Brill. Auf dem Foto stehen (von links): Andreas Brill, Noah Nagel, Linus Reister, Jonathan Kauf, Kias Maue und Simon Kauf. Zum Meisterteam gehörten auch: David Ehresmann, Leon Ehresmann, Norbert Schmitt und Steffen Schwenkreis.