Am 13. Juni 2021 wurde in der Zweibrücker Maxstraße ein junger Mann durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt. Der mutmaßliche Täter war schnell ermittelt, doch zweieinhalb Jahre später gibt es immer noch keinen Verhandlungstermin – was dem Opfer schwer zu schaffen macht.

