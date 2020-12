Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken und Trainer Jan Weinmann gehen ab sofort getrennte Wege. Weinmann will sich künftig mehr seiner Familie widmen. Bis zum Saisonende übernehmen Spieler Dennis Hirt und Tobias Schön als gleichberechtigte Trainer am Wattweiler Berg. Hirt wird den Zweibrückern dann auch nach der laufenden Saison weiter als Co-Trainer erhalten bleiben. Über die Nachfolge Weinmanns zur kommenden Saison 2021/22 wird nach Angaben des Sportlichen Leiters des TSC, Hakan Haliloglou, in Kürze entschieden.